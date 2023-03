Napoli, Spalletti: «Ho il dubbio che le inseguitrici…». Frecciatina dell’allenatore ex Inter ai media e i dubbi sulle inseguitrici

In conferenza stampa dopo Torino-Napoli, Luciano Spalletti ha parlato delle inseguitrici e dell’allungo su queste, Milan incluso.

Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: «Il dubbio che le inseguitrici non facciano abbastanza c’è, ma stiamo facendo cose straordinarie. Non è colpa o demerito di chi insegue, ma è merito dei calciatori del Napoli. Tutti pensavano che saremmo calati dopo la sosta Mondiali, invece non è stato così, anzi sono state le altre ad avere problemi…»