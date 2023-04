Napoli Milan, tutti allo stadio Maradona: c’è un’assenza importante!

Napoli Milan, pienone allo stadio Maradona: ecco chi ci sarà. Presenti i due Presidenti e il sindaco di Napoli, mentre non ci sarà Cardinale

Lo stadio Maradona è pronto per accogliere la sfida di Champions tra Napoli e Milan: 55mila presenti per riempire gli spalti dello stadio di Napoli. Presenti non solo i tifosi, ma anche le due società.

Per il Napoli ci sarà il Presidente Aurelio De Laurentiis. Per il Milan, ci sarà Paolo Scaroni, con l’ad Giorgio Furlani e i due dirigenti Maldini e Massara. Non ci sarà Cardinale, ma ci sarà il sindaco di Napoli, Giuseppe Manfredi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.