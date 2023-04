Napoli Milan promette spettacolo: il segreto del match. Kvara e Osimhen lato Napoli, Diaz e Leao per il Milan: tutto passa per il dribbling

La sfida tra Milan e Napoli è una sfida anche tra chi il dribbling ce l’ha nel sangue: Kvaratskhelia e Osimhen da una parte, Leao e Brahim Diaz dall’altra.

Il georgiano e il portoghese impressionano con le smorzate, il centroavanti di Spalletti per il suo essere attaccante moderno, lo spagnolo per le improvvisazione palla al piede. Sarà proprio il dribbling l’arma che renderà il match divertente e non fermo come il derby di Milano del 2003. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.