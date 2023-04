Napoli Milan, cosa succede in caso di rigori? Ecco le possibili scelte. Pioli si affida soprattutto a Maignan, Spalletti sceglie i cinque

Con l’abolizione della regola del gol in trasferta, ecco che si apre un possibile e anche probabile scenario in Napoli Milan: quello dei rigori. Partendo da casa Napoli, Spalletti ha dichiarato di volersi affidarsi prima ai più bravi. Quindi, secondo la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, si va con Kvara, Zielinski, Politano, Osimhen e Di Lorenzo. Per quanto riguarda il portiere, Meret sa essere decisivo: parando il rigore in Coppa Italia a Dybala nel 2020, decise la finale.

Lato Milan, la certezza e il dubbio allo stesso tempo è Olivier Giroud: quasi infallibile dal dischetto, ma che resti in campo più di 120 minuti è difficile. Per la restante formazione, si va sull’attacco: oltre a Theo Hernandez, ci sono Brahim Diaz, Ante Rebic e Divock Origi. Ma l’arma in più dei rossoneri è Maignan: 33 rigori subiti su 51 (e 12 parati). Uno a Salah in Champions League un anno e mezzo fa.