Napoli Milan, c’è il ritorno di una vecchia coppia: la mossa di Pioli. Il tecnico rossonero sembra tornare indietro sui suoi passi

Stefano Pioli valuta le mosse per il Milan che scenderà in campo allo stadio Maradona per affrontare il Napoli capolista.

Come scritto dal Corriere dello Sport, con il ritorno della difesa a quattro si tornerà a due a centrocampo: coppia Tonali-Bennacer confermata. Attenzione, però, alla posizione di Rade Krunic: avanzato sulla linea della trequarti, potrebbe arretrare per dare una mano al duo di centrocampo.