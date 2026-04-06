Napoli Milan, Maradona terreno insidioso: la squadra di Conte in casa non perde mai! A quando risale l’ultima sconfitta?

Napoli Milan si avvicina, la squadra di Antonio Conte allo Stadio Diego Armando Maradona è un avversario quasi imbattibile

Il Napoli è reduce da un periodo di forma ed è proprio in casa che fa la differenza. Ha la striscia aperta più lunga di match interni senza perdere fra le squadre dei top cinque campionati europei: precisamente con 18 vittorie e 7 pareggi.

Allo Stadio Diego Armando Maradona, in Serie A, la squadra di Antonio Conte non cade dall’8 dicembre 2024. In quell’occasione fu la Lazio a vincere in terra partenopea grazie al gol di Isaksen.

La squadra di Max Allegri è dunque chiamata a fare quel qualcosa in più per provare ad ottenere il bottino pieno.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

La quota MILAN-TORINO OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su LOTTOMATICA e GOLDBET.