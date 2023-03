Napoli Milan, Pioli vuole di più: ecco la richiesta del tecnico. I rossoneri segnano poco e Pioli cerca altro per il big match

Per il big match contro il Napoli, Stefano Pioli ha bisogno di tutti, anche di quei giocatori che non hanno dato il contributo che il Milan sperava. Una richiesta che servirebbe a diversificare una squadra che conta dei soliti undici uomini

Pioli ha bisogno di ritrovare Leao, che non segna da gennaio, ma che è tornato a Milanello prima per intensificare il lavoro. Così come di Brahim Diaz, la cui firma è stata apposta solo nella sfida di Champions League. Assenti ingiustificati Origi e Rebic. Novità, dunque, di formazione non ci saranno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.