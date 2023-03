Napoli Milan, Pioli contro Spalletti: passati diversi, presenti simili. Due calciatori diversi, due allenatori dallo stesso percorso

Napoli-Milan, Pioli contro Spalletti. Due allenatori con un passato da calciatori. Spalletti era un mediano di corsa e di inserimenti, che ha navigato nella Serie C: «un centrocampista di resistenza», si è definito lui così. Pioli è un ex difensore, passato per le migliori squadre di quei tempi vincendo da riserva grandi trofei.

Carriere da calciatori diverse, ma da allenatori sono più le similitudini. Entrambi arrivati all’apice dopo tanta gavetta. Spalletti ha iniziato a Empoli, per poi arrivare alla fine degli anni ’90 sulle panchine importanti: Roma, Zenit, Inter, Napoli. Per Pioli il discorso non è diverso: tante province, per poi arrivare ai vertici. Lazio, Inter, Fiorentina, poi l’arrivo a Milano quando nessuno se lo aspettava. A Napoli, lo scenario che meno ci si aspettava: il passaggio di consegne dello scudetto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.