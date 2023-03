Verso Napoli Milan, le mosse di Pioli: dubbio in difesa, c’è Krunic. Il tecnico rossonero torna alla difesa a 4; avanti Giroud è certezza

Domenica 2 aprile il Milan affronterà allo stadio Maradona la capolista, ad ora +23 dai rossoneri, ossia il Napoli. Per Pioli, è un ritorno alle origini: è difesa a quattro. Su chi ricadrà la scelta in difesa non è ancora certo: con lo stop di Kakulu, il ballottaggio è tra Kjaer e Thiaw accanto a Tomori.

Lo scorso anno, il tecnico rossonero aveva puntato sul 4-1-4-1, con uno dei tre mediani che si alzava sulla linea dei trequartisti. Per questa sfida, il Milan si schiererà sempre a quattro in difesa, ma con un centrocampo più robusto: Krunic con Tonali e Bennacer. Sulla fascia sinistra torna Leao, largo a sinistra a ricomporre la catena con Theo Hernandez.

Dubbi in attacco non ce ne sono: Giroud è il punto di riferimento di questo Milan, che in trasferta ha trovato un solo gol, contro la Samp; mentre Ibrahimovic non era in panchina con la sua Svezia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.