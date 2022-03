Napoli Milan, Marani: «Giusto aspettarsi una reazione dai rossoneri»

È il giorno del big match tra Napoli e Milan. Matteo Marani commenta così la gara del Maradona a Tuttosport

Matteo Marani analizza così il big match di questa sera tra Napoli e Milan. Le sue parole sulle colonne di Tuttosport.

«Spalletti e Pioli, simboli di una scuola italiana che nel 1988 aveva Bianchi e Sacchi sulle rispettive panchine, hanno dato forma e sostanza al loro lavoro. Il Napoli viaggia con la miglior difesa del campionato, sebbene la sua bellezza e forza sia nel palleggio, nella fantasia dei trequartisti e nei piedi di Fabian Ruiz, decisivo all’ultimo istante una settimana fa all’Olimpico. Dall’altra parte il Milan di Stefano Pioli è una squadra in costante crescita. La statistica dice che è sopra di un punto dallo scorso anno, ma addirittura di 18 quando il futuro sembrava molto fosco. Se la rosa del Napoli sembra più forte, almeno da un punto di vista dell’esperienza, l’ambiente Milan ha dato costanti segnali di forza e mentalità in questi due anni. Ecco perchè dopo due pareggi deludenti con Salernitana e Udinese, è giusto aspettarsi una reazione. Per di più il Milan ama muoversi quando trova squadre aperte e che lasciano giocare, come il Napoli, sprigionando il contropiede di Leao e degli altri giovani. Una squadra coriacea e solida, quella rossonera, così come quella napoletana è cresciuta ulteriormente in questi mesi con Spalletti.»