Napoli Milan, Maignan è una grande sicurezza: i voti dei quotidiani. Il rossonero ha parato il rigore a Kvara nel finale

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per Mike Maignan dopo il pareggio del Milan contro il Napoli che permette ai rossoneri di approdare in semifinale di Champions:

La Gazzetta dello Sport: 7 – «Meno impegnato di Meret fino al finale. Risponde come il collega parando il rigore non perfetto di Kvara. Come sempre, grande sicurezza»

Tuttosport: 7 – «Sbroglia alcune situazioni complicare in area e sul rigore emula Meret nella stessa porta»