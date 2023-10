Napoli Milan: recupera Okafor, decisione presa su Loftus-Cheek e Jovic

Napoli Milan: recupera Okafor, decisione presa su Loftus-Cheek. Le ultime notizie sugli infortunati

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a SkySport24, l’attaccante del Milan Okafor è tornato in gruppo ed è recuperato per il match contro il Napoli, almeno per la panchina.

Non recupera, invece, per la difficile trasferta in campionato il centrocampista rossonero Loftus-Cheek. Rimane anche in dubbio per la sfida del Maradona Jovic.