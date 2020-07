Napoli-Milan, il ds Giuntoli: «Gattuso sarà molto emozionato»

Il ds del Napoli ha commentato quella che sarà una partita speciale per Gattuso che per la prima volta affronta il Milan da avversario

Napoli-Milan sarà la prima partita da avversario per Gennaro Gattuso (se si eccettua l’amichevole disputata quando guidava il Sion, ndr); una sfida, quella contro i rossoneri, che non potrà essere una come le altre per Rino.

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di quella che sarà la sfida per Gattuso: «Sarà emozionato, contro la sua ex squadra sicuramente sarà molto emozionato. Siamo molto contenti, non pensavamo di tornare subito ai livelli degli ultimi anni».