Napoli Milan: Ibrahimovic e Romagnoli ci provano! C’è ottimismo per il recupero di entrambi i rossoneri

Una corsa contro il tempo per due: Ibrahimovic e Romagnoli puntano Napoli. Il recupero di entrambi per lo spareggio scudetto di domenica è possibile: da Milanello filtra cauto ottimismo. L’attaccante ha superato l’infiammazione al tendine d’Achille che lo tiene fermo dal 23 gennaio e potrebbe andare almeno in panchina, pronto per giocarsi uno spezzone finale nella partita che pu decidere il campionato.

Chi gli sta accanto ogni giorno assicura che sta facendo di tutto per esserci domenica. Come capitan Romagnoli, uscito al 26’ del derby di Coppa Italia per un affaticamento all’adduttore. Lo scrive il Corriere della Sera.