Napoli Milan, il commento di Cesari: «È clamoroso!». L’analisi dell’ex arbitro sul fischietto del match di Champions

Presente negli studi Mediaset, Graziano Cesari ha commentato l’entrata del rossonero Leao su Lozano nell’area di rigore del Napoli.

Ecco le sue parole: «Leao entra in scivolata. Non tocca prima il pallone, ma sposta la gamba di Lozano. Il VAR conferma la decisione dell’arbitro e non so cosa sia successo, ma l’errore è clamoroso».