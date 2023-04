Napoli Milan, Cassano: «Leao ha spaccato la partita»

Antonio Cassano parla così della partita di Champions League tra Napoli e Milan. Le sue dichiarazioni alla BoboTV

«Il Milan ha giocato una partita da vera squadra e i 24 punti di differenza in campionato non si sono fatti sentire. Ma Rrahmani sul gol perché non fa fallo? Appena Leao prende palla non deve farlo girare e poi Di Lorenzo va mezzo sì, mezzo no… Leao ha fatto una grande giocata, ha fatto quattro azioni e ha spaccato la partita tra andata e ritorno. Il Milan è stato bello da vedere come squadra: ha sofferto nei primi 25 minuti, ha disputato una gara di grande umiltà sapendo che il Napoli avrebbe attaccato, anche se andando nello specifico il Napoli nel primo tempo ha creato poco».