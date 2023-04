Napoli Milan, non c’è Anguissa: Spalletti ha deciso il sostituto! C’è il ballottaggio con Elmas, ma è in netto vantaggio Ndombele

Spalletti deve rimediare a due assenze importanti, entrambe per squalifica: Kim e Anguissa. Per il centrocampista, doppio giallo rimediato all’andata con il Milan e il tecnico ha già scelto il suo sostituto.

Si tratta di Ndombele: è lui in vantaggio su Elmas per fare coppia con Zielinski e Lobotka in mezzo al campo.