Napoli, Meret avverte il Milan: «Ecco cosa faremo per vincere». Il portiere di Spalletti parla della sfida di Champions

Alex Meret ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria contro il Lecce, della sfida Champions contro il Milan. Ecco le parole del portiere del Napoli:

MILAN IN CHAMPIONS – «Da domani mattina si penserà alla sfida di mercoledì, sarà molto difficile e non dovremo commettere gli stessi errori commessi in campionato. Rivedremo quella partita, per vedere ciò che non abbiamo fatto bene e trovare soluzioni».