Hirving Lozano salta la sfida del Napoli di Champions League contro i Rangers. Nessun allarme in vista del Milan

Il Napoli dovrà fare a meno di Hirving Lozano per il match di Champions League contro i Rangers. L’attaccante messicano resta in Italia per svolgere lavoro personalizzato dopo aver saltato gli scorsi allenamenti per influenza.

Non sembra essere in dubbio la sua presenza nel big match di domenica contro il Milan.