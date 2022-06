Napoli, la Corte Sportiva di Appello dà ragione alla società: il comunicato

Il Napoli tramite un comunicato ufficiale ha reso nota la decisione della Corte Sportiva di Appello riguardante la chiusura della curva per un turno

Il Napoli tramite un comunicato ufficiale ha reso nota la decisione della Corte Sportiva di Appello riguardante la chiusura della curva per un turno. La nota del club:

«La SSC Napoli comunica che la Corte Sportiva di Appello nazionale, in data odierna, in accoglimento del reclamo proposto in seguito ai fatti occorsi in occasione di Spezia-Napoli, ha annullato il provvedimento del giudice sportivo della Lega di Serie A di chiusura della Curva A per un turno di campionato. Pertanto nella prima gara utile del campionato 2022/23 l’intero stadio Diego Armando Maradona sarà aperto al pubblico».