Napoli-Juve, il primo snodo cruciale della Serie A

All’alba della terza giornata di Serie A, Napoli-Juve rischia di essere già un crocevia determinante per la stagione di entrambe

Il sabato grazie al quale riabbracciare la Serie A ci regala immediatamente un Napoli-Juve da brividi. E non soltanto per l’accesa rivalità delle ultime stagioni, quanto soprattutto per le implicazioni psicologiche che il risultato potrebbe generare.

A surriscaldare l’ambiente ci aveva già pensato a inizio settimana il Presidente Aurelio De Laurentiis con un’esternazione a effetto delle sue: «Il futuro l’abbiamo fatto in questi 12 anni in Europa. Nessuna squadra italiana ha avuto questa continuità. Non abbiamo vinto lo scudetto ma non è l’unica cosa che conta. A volte uno scudetto si vince per varie combinazioni e altre volte c’è chi ti scippa lo scudetto».

