Mussa: «Donnarumma? Fischiarlo lo ha messo in difficoltà»

L’allenatore Giovanni Mussa ha detto la sua sui fischi riversati da San Siro ieri sera nei confronti dell’ex Milan Donnarumma

Intervistato da Sportitalia, Giovanni Mussa si è espresso così sui fischi ricevuti dall’ex Milan, Gianluigi Donnaruma, nel corso di Italia-Ucraina di ieri sera.

LE PAROLE – «L’Italia quando abbassa la guardia può prendere gol da tutti ma la squadra si è comportata molto bene. Il punteggio non rispecchia la gara, senza l’intensità espressa facciamo più fatica. Donnarumma per me è ancora il numero 1 in Italia, anche il fatto di fischiarlo stasera lo ha messo in difficoltà, infatti ha mandato in rimessa laterale il primo pallone giocato con i piedi».