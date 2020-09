Museo Milan: un ingresso omaggio per ogni studente fino al 5 ottobre

Il Milan, in vista della riapertura delle scuole, ha deciso di omaggiare gli studenti con un ingresso gratuito presso il Museo Mondo Milan

Bella iniziativa del Milan che, in concomitanza con la riapertura delle scuole, ha deciso di lanciare una campagna in favore degli studenti, concedendo un ingresso omaggio al Museo Mondo Milan da utilizzare entro il 5 ottobre. Questa la nota apparsa sul sito ufficiale del club di Via Aldo Rossi:

«Caro studente, AC Milan, grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, desidera farti i migliori auguri per il prossimo anno scolastico. L’augurio è quello di poter ritornare pian piano tutti quanti alla normalità. Sarà un anno impegnativo e dovremo adattarci a nuove abitudini. Con questa lettera desideriamo invitarti a passare una piacevole esperienza all’interno del Museo Mondo Milan (Casa Milan, via Aldo Rossi 8, Milano). Per te abbiamo riservato 1 biglietto omaggio fino al 5 ottobre, da ritirare direttamente alla biglietteria del museo il giorno della tua visita. Potrai vivere un’esperienza in tutta sicurezza, lasciandoti trasportare da certe emozioni che solo lo sport può dare. Per ulteriori informazioni visita il sito acmilan.com/museo, ti aspettiamo! In bocca al lupo per il tuo anno scolastico».