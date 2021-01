Musacchio: «Ho sofferto la Lazio da avversario. Felice di farne parte»

Conferenza stampa Musacchio: il nuovo difensore della Lazio si presenta ai suoi nuovi tifosi. Le parole dell’argentino

Prime parole in biancoceleste per Mateo Musacchio. Il difensore, arrivato dal Milan, è stato presentato oggi, presso la Sala Stampa del Centro Sportivo di Formello. Il giocatore ha parlato in conferenza stampa a partire dalle ore 13: «E’ vero che al Milan giocavamo un po’ diversamente, capisco che qui in Italia si parla molto di linee a tre o quattro, ma io ho sempre pensato che ciò che conta è l’attitudine e la preparazione della partita, non ci sarà grande differenza, arrivo qui per imparare e sono pronto».

DIFFERENZE – «Non sono l’unico a poter dire che la Lazio è una squadra fortissima, lo ha dimostrato negli ultimi anni, basta guardare la storia. Da fuori l’ho sofferta, sono molto felice ora di farne parte, i ragazzi mi hanno accolto veramente bene».