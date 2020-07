Mundo Deportivo – Il Milan sulle tracce del gioiellino del Getafe

Il Milan è alla ricerca di un valido sostituto di Theo Hernandez dato che Laxalt non pare dare ottime conferme: Cucurella nel mirino

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo anche il Milan sarebbe sulle tracce di Cucurella, dopo che il Getafe l’ha riscattato dal Barcellona per soli 10 milioni di euro.

Il club spagnolo non giocherà né in Champions League né in Europa League e per questo potrebbe, dopo l’ottima prestazione in questa stagione, chiedere di essere ceduto in squadre che giocheranno le competizioni europee.