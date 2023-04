Multa Leao: le ultime sulla situazione tra Lille e Sporting che non è destinata a concludersi in tempi brevi. I dettagli

Secondo quanto riportato Report.pt, è improbabile che lo Sporting smetta di rincorrere il Lille per riscuotere l’importo legato alla multa di Leao e breve seguirà il ricorso al TAS svizzero, per una storia che non è destinata a concludersi in tempi brevi.

Inoltre, la questione non smette di tormentare il presente e persino il futuro del esterno rossonero: sia in caso di rinnovo che di trasferimento in un altro club.