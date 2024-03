Multa Inzaghi e Acerbi, l’Inter patteggia con la FIGC! Il COMUNICATO e le sanzioni per entrambi dopo quanto successo con la Roma

Arriva una multa per Simone Inzaghi e per Francesco Acerbi. I due erano stati protagonisti “in negativo” nella sfida contro la Roma in campionato: il tecnico per aver telefonato alla squadra all’intervallo mentre era squalificato, il difensore (con un passato al Milan) per aver rivolto il dito medio alla tifoseria avversaria. Anche l’Inter sarà sanzionata con una somma di 8.500 euro per responsabilità oggettiva. I due sanzionati hanno deciso di patteggiare con la FIGC. Di seguito il comunicato.

IL COMUNICATO – A seguito degli accordi di patteggiamento raggiunti dalle parti (ex art. 126 CGS), il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi e il difensore nerazzurro Francesco Acerbi sono stati sanzionati rispettivamente con un’ammenda di 3.500 e di 5.000 euro.

Sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva anche l’Inter, che dovrà versare complessivamente 8.500 euro. Il tecnico, sebbene fosse in pendenza di squalifica interloquiva – durante l’intervallo della gara Roma-Inter del 10 febbraio 2024, valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A – a mezzo telefonata, in viva voce, con il team manager dell’Inter, Tagliacarne, che si trovava negli spogliatoi, alla presenza del calciatore Alessandro Bastoni e di altri 3-4 calciatori, allo stato non identificati, al fine di fornire assistenza e, quindi, esortare e motivare la squadra.

Il difensore, per aver, sempre in occasione della gara Roma-Inter dello scorso 10 febbraio, tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare consistito nell’aver rivolto, nel corso del primo tempo e dopo l’avvenuta convalida della rete del vantaggio della squadra nerazzurra dallo stesso realizzata, il gesto del dito medio verso i sostenitori della squadra avversaria assiepati nel settore dello stadio denominato Tribuna Monte Mario, che poco prima avevano intonato a gran voce verso il medesimo il coro ‘Devi morire’.