Moviola Milan Lazio: Immobile cade da solo in area. L’analisi degli episodi arbitrali del match di Coppa Italia

La Gazzetta dello Sport si pronuncia così sugli episodi da moviola di Milan-Lazio: più che sufficiente (6,5) l’arbitraggio di Sozza.

Al 21’, c’è un dubbio di “handball” (fallo di mano) di Zaccagni in area di rigore della Lazio: il pallone scorre e, anche tramite check del Var (Massa), si vede che il giocatore non tocca il pallone con l’arto destro. Pochi minuti dopo, ecco il vantaggio del Milan: sul lancio di Romagnoli, Leao viene tenuto in gioco (foto a fianco) da Hysaj. Sozza è spesso vicino all’azione, decide con immediatezza e lo fa anche al 35’ p.t. quando un lancio lungo verso Immobile vede l’attaccante della Lazio cadere in area milanista e Maignan volare verso la palla: il replay dimostra che il portiere rossonero non impatta minimamente con l’attaccante laziale che poi non simula né protesta per un eventuale fallo (che, appunto, non c’è). Gli altri gol del Milan sono come il primo: tutti regolari, col quarto che – prima – vede un colpo di braccio fortuito di Lazzari.