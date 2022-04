Moviola Milan-Bologna, Gazzetta: cintura “leggera” di Theate a Giroud. No rigore

Moviola Milan-Bologna, Gazzetta: cintura “leggera” di Theate a Giroud. Non ci sono gli estremi del rigore per la rosea

Certosina analisi degli episodi da moviola di Milan-Bologna su La Gazzetta dello Sport.

Eccola: «Al quarto d’ora, il rinvio in spaccata di Medel in area bolognese sbatte sul gomito di Schouten: tocco accidentale con pallone in uscita dall’area, giusto far proseguire. Al 23’, altra protesta rossonera per un tocco di braccio di Medel (dopo che la palla prima gli colpisce la schiena) che si oppone in scivolata a un tiro di Brahim Diaz: non punito giustamente l’intervento del difensore del Bologna, dopo il check in cuffia con il Var Di Paolo, perch il braccio ha la funzione di permettere l’appoggio del cileno sul terreno di gioco. Dopo aver graziato Aebischer e Hernandez, il primo cartellino giallo del match (giusto) è per Dijks che entra duro su Brahim Diaz a centrocampo. In avvio di ripresa, subito lavoro per il Var, che conferma la scelta di Marinelli di sorvolare su un abbraccio di Theate a Giroud al centro dell’area rossoblù: decisionecorretta, sarebbe stato un rigore generoso perch la “cintura” è leggera. Sul diagonale appena a lato di Calabria al 61’, non rilevata la deviazione di Medel e corner negato al Milan. Al 90’ timida protesta rossonera per un presunto tocco di mano di Schouten in area bolognese, ma è coscia e poi petto».