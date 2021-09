Moviola Juventus Milan: rigore su Brahim Diaz? La spiegazione

Juventus Milan, la moviola dei giornali: ecco l’analisi sull’operato dell’arbitro Doveri nel match della quarta giornata di Serie A 2021/22

La Gazzetta dello Sport ha posato la lente d’ingrandimento sugli episodi da moviola di Juve Milan. Non sono emerse, scrive La Rosea, situazioni chiaramente sanzionabili col calcio di rigore: Doveri valuta contatti, momenti di gioco in maniera corretta.

Al 5′ la palla sbuca improvvisa e colpisce il braccio di Rebic in salto appena dietro a Chiellini; al 19′, niente di sanzionabile nel contatto Romagnoli-Bonucci in area rossonera; al 31′ è Rabiot che con la gamba destra colpisce il polpaccio di Tomori; al 32′ Bonucci non trattiene Leao mentre al 14′ del secondo tempo valutata correttamente l’entità del contatto lieve tra Chiellini e Brahim Diaz.