Moviola e Var di Atalanta-Milan:Giallo a Suso, non per fallo ma per proteste LIVE

Moviola e Var di Atalanta-Milan, gara valevole per il turno numero 17 del campionato di Serie A, analizza con noi tutte scelte arbitrali

Segui tutti gli episodi da moviola e VAR di Atalanta-Milan in diretta live qui su MilanNews24.com.

MOVIOLA E VAR DI ATALANTA-MILAN:CLICCA QUI PER AGGIORNARE

SECONDO TEMPO DI ATALANTA-MILAN

45′ FINITA: ATALANTA-MILAN 5-0

32′ Giallo per Kessie

26′ Giallo per Romagnoli: calcio di punizione per l’Atalanta e quarto goal dei bergamaschi

16′ Goal dell’Atalanta: VAR, Pasalic raccoglie un cross basso di castagne dalla sinistra, dubbi sulla posizione iniziale ma poi La Penna convalida

10′ Giallo per De Roon per un brutto calcio e dunque punizione per il Milan

2′ Giallo per Castagne: fallo tattico, maglietta tirata a Leao

PRIMO TEMPO DI ATALANTA-MILAN

45′ FINE PRIMO TEMPO: ATALANTA-MILAN 1-0

43′ Giallo per Suso: proteste da parte del Milan, cartellino praticamente per proteste, non tanto per la colpevolezza sul fallo, tra l’altro subito

36′ Giallo per Musacchio: gomitata nei confronti di Gomez. La Penna lo valuta da giallo ma l’argentino rischia il rosso

17′ Calcio di punizione per il Milan: dagli sviluppi, occasione goal per i rossoneri sfumata di un soffio

11′ Calcio di punizione l’Atalanta: Gomez autore del goal del vantaggio messo giù da Kessie. Kessie a rischio giallo

1′ FISCHIO DELL’ARBITRO LA PENNA