Moviola Bournemouth Milan: la mano di De Winter, l’espulsione di Maignan. L’analisi degli episodi – Milan News 24

Moviola Bournemouth Milan – Tutti gli episodi discussi nella terza giornata della fase a girone unico dell’Europa League

Primo tempo molto movimentato al Vitality Stadium. Rossoneri sotto per due calci di rigore! La squadra di Amorim è anche in 10 per l’espulsione di Maignan. Questa l’analisi degli episodi che stanno facendo la differenza:

8′ RIGORE PER IL BOURNEMOUTH: fallo di mano di De Winter che allarga il braccio sul colpo di testa di Evanilson. Episodio abbastanza chiaro, giusto concedere il rigore.

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27′ ESPULSIONE PER MAIGNAN: sugli sviluppi di calcio d’angolo il portiere rossonero mette due mani sul volto di Adams e lo spinge a terra. L’arbitro interrompe il gioco ed estrae il cartellino rosso per Maignan. Come se non bastasse il gesto del portiere francese provoca un altro calcio di rigore per gli inglesi. Il francese qui perde la testa, sembra giusta la decisione.