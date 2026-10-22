Maignan espulso in Bournemouth Milan: quante giornate di squalifica rischia il portiere francese?

Maignan è stato espulso al 27′ di Bournemouth-Milan: il portiere francese ha lasciato la propria squadra in 10 e sotto di 2 gol, arrivati entrambi su rigore

Primo tempo a dir poco difficile quello vissuto dal Milan contro il Bournemouth in Europa League. La squadra di Ruben Amorim lo ha chiuso sotto 2-0 e con un uomo in meno. Ad essere espulso è Mike Maignan per un intervento su Adams al 27′.

Sugli sviluppi di corner, il portiere francese, ha messo le mani in faccia al calciatore avversario, senza possibilità di prendere il pallone. Un gesto che ha portato al cartellino rosso e al calcio di rigore per i padroni di casa che poi con Tavernier hanno realizzato il 2-0. Una decisione quella del direttore di gara che sembra tutto sommato giusta.

Amorim è stato costretto a mettere Torriani e a far uscire dal campo Hutchinson. Ma ora c’è un’altra domanda che si pongono i tifosi rossoneri: quante giornate rischia Maignan?

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Sicuramente non ci sarà per il prossimo impegno europeo del Milan, contro l’Olympiacos, da valutare se la squalifica sarà più lunga. Se sarà valutato come condotta antisportiva o peggio condotta violenta le giornate potrebbero anche diventare 2 o più.