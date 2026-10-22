Bournemouth Milan 3-0: seconda sconfitta in tre partite di Europa League per i rossoneri – Milan News 24

Bournemouth Milan LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 3a giornata di Europa League in programma alle 21

Il Bournemouth travolge il Milan con un netto 3-0 in una partita condotta dagli inglesi e compromessa dagli episodi arbitrali e difensivi rossoneri.

La gara si sblocca subito all’ottavo minuto con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Kluivert su calcio di rigore. Il Milan prova a reagire gestendo il possesso palla, ma la situazione precipita alla mezz’ora: al 29′ Maignan viene espulso per aver atterrato Adams, causando il secondo penalty e costringendo i rossoneri all’inferiorità numerica e al cambio forzato con l’ingresso di Torriani. Dal dischetto, al 33′, Tavernier realizza il 2-0 che chiude virtualmente la prima frazione.

Nella ripresa Mister Amorim con i cambi effettuati tra cui Rabiot, Bartesaghi, Diawara e Comotto cerca di dare nuova linfa alla squadra, ma i rossoneri faticano a rendersi pericolosi, recriminando anche al 63′ per un vantaggio non concesso dall’arbitro. Nel finale, all’84’, arriva il colpo di grazia: Yacine Adli disegna una traiettoria mancina perfetta su calcio di punizione, complice una barriera che si apre, siglando il definitivo 3-0. Dopo tre minuti di recupero, il triplice fischio sancisce un pomeriggio da dimenticare per il Milan.

Bournemouth Milan: sintesi e moviola

90+3′ Finisce qui

90’+3′ Due calci di rigore e un calcio di punizione: finisce 3-0 per il Bournemouth!

90′ Tre minuti di recupero.

84′ Si apre la barriera sul calcio di punizione che rende tutto più facile alla traiettoria

84′ Il Bournemouth cala il tris

3-0 Bournemouth! Sinistro perfetto di Adli su calcio di punizione.

76′ Entra Comotto al posto di Moreira

67′ Dentro Diawara fuori Tomori

63′ Protestano i calciatori ospiti perché se il direttore di gara avesse concesso il vantaggio il Bournemouth aveva praticamente mandato un giocatore a tu per tu verso Torriani

63′ Tomori perde palla malamente interviene in scivolata e commette fallo. Ammonito

46′ Inizia il secondo tempo

Inizia la ripresa. Dentro Rabiot e Bartesaghi fuori Loftus ed Estupinan

45′ Si va all’intervallo

45′ Finisce il primo tempo.

33′ Raddoppio del Bournemouth

RETE DI TAVERNIER! 2-0. Rigore perfetto

32′ Sostituzione nel Milan

32′ Cambio forzato: esce Hutchinson ed entra Torriani.

32′ Il portiere francese mette le mani sul volto di Adams e lo atterra: rigore e rosso.

29′ Rosso per Maignan

ESPULSO MAIGNAN! RIGORE PER IL BOURNEMOUTH

24′ Il Milan prova a prendere in mano il possesso.

8′ Gol del Bournemouth

8Vantaggio dei padroni di casa. Kluivert su rigore!

3′ Il Milan gestisce il pallone con pazienza

1′ Fischio d’inizio

Inizia il match

Bournemouth Milan 3-0, IL TABELLINO

Marcatori: 8′ Kluivert (rig), 32′ Tavernier (rig), 84′ Adli

FORMAZIONI UFFICIALI

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio; Hill, Diakité, Silva, Truffert; Christie, Adams; Tavernier, Kluivert, Gannon-Doak; Evanilson. A disp.: Petrovic, Allan, Cook, Julio Soler, Brooks, Smith, Adli, Toth, Rodriguez, Rayan. All. Marco Rose.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori (Diawara), De Winter, Pavlovic, Estupinan (Bartesaghi); Musah, Jashari; Hutchinson (Torriani), Loftus-Cheek (Rabiot) Moreira; Cisse. A disp.: Bouyer, Gila, Vladimirov, Modric, Comotto, Pulisic, Camarda. All. Ruben Amorim.