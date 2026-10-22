Capello sulla scelta di Amorim: «Camarda si vede che non l’ha soddisfatto e l’ha fatto fuori. C’è questo Cisse che mi piace molto»

Capello nel prepartita del match di Europa League ha parlato della scelta di Ruben Amorim di mettere Alphadjo Cisse al posto di Francesco Camarda

Nel prepartita di Bournemouth-Milan, ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato della scelta di Cisse punta. Queste le sue dichiarazioni:

LA SCELTA DI CISSE «Si vede che ha giocato una partita, non l’ha soddisfatto e l’ha fatto fuori. C’è questo Cisse che mi piace molto, in una posizione che non so quanto possa rendere. Ha qualità, visione di gioco. Non so se con un difensore che lo pressa costantemente possa esprimersi come ha fatto finora. È una formazione che a livello di centrocampo è tutta gente che porta palla e gioca corto».

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L’INTERESSE PER IL BOURNEMOUTH «Mi interessa vedere la partita, il Bournemouth è una squadra molto forte. Giocano bene, sono veloci. E il figlio di Kluivert mi piace molto».