Amorim: «Perché no Camarda? Ho analizzato la struttura e il modo di difendere dei loro centrali e ritengo che Cisse abbia le qualità più adatte per scardinarli»

Amorim nel prepartita di Bournemouth-Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per presentare il match

Nel prepartita di Bournemouth-Milan, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Ruben Amorim. Queste le sue dichiarazioni:

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SULLA FORMAZIONE «È impossibile schierare lo stesso undici ogni partita: abbiamo quattro gare in dieci giorni, perciò il turnover è una necessità. Non possiamo continuare a giocare con i soliti undici, anche e soprattutto considerando gli infortuni. Al contempo, abbiamo la responsabilità di lottare e vincere ogni singola sfida, quindi stasera dobbiamo trovare il giusto equilibrio per fare i tre punti».

CISSE «Sì, giocherà da attaccante perché ha proprio le caratteristiche che cerchiamo per questa specifica partita. Per i loro difensori centrali non sarà facile marcarlo o tenerlo sotto controllo. È un ragazzo giovanissimo, ha margini di crescita enormi e proprio oggi compie vent’anni: abbiamo grandissima fiducia in lui».

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PERCHE’ NO CAMARDA «Hanno caratteristiche diverse. Ho analizzato la struttura e il modo di difendere dei loro centrali e ritengo che Cisse abbia le qualità più adatte per scardinarli. Tra l’altro ha già ricoperto questo ruolo nell’Under 21, quindi per me è la scelta giusta per questa specifica partita. Semplicemente questo».