Mourinho umiliato, Sarri oscura i big: Roma e Lazio sui carboni ardenti

La scadente serata europea infuoca gli ambienti Roma e Lazio, con Mourinho e Sarri sul banco degli imputati

La Capitale maledice l’Europa League e la Conference League, o forse meglio, sono Mourinho e Sarri a detestare un freddo giovedì di ottobre.

Glaciale, in tutti i sensi, è stata la serata della Roma che in Norvegia ha visto esplodere tutti i bubboni che evidentemente covavano sotto traccia da tempo. L’umiliazione subita dal Bodo Glimt è storica per dimensioni e rischia di creare una falla tremendamente pericolosa nel progetto del tecnico portoghese. Il quale a fine gara ci ha messo la faccia, assumendosi le responsabilità, ma al contempo ha instillato il germe del dubbio sulle “seconde linee” e di conseguenza sul lavoro di chi ha costruito la squadra.

