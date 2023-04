Mourinho punge la Juve: «Di nuovo a +15? Sono in Italia da tempo e...»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato del nuovo +15 della Juve nella conferenza stampa post Feyenoord

Intervenuto in conferenza stampa dopo Roma Feyenoord, José Mourinho ha parlato così della sentenza della Juve, che ha ridato i 15 punti momentaneamente ai bianconeri (che han scavalcato il Milan in classifica).

SENTENZA JUVE – Sono in Italia da tempo, non mi dice nulla. Da tempo dicevo di dimenticare -15, io pensavo uscisse alle 21 la sentenza. A me non cambia nulla.