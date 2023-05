Mourinho: «5 italiane in semifinale? In Italia..»

L’Italia ha portato 5 squadre in semifinale nelle coppe Europee, tra cui il Milan. Mourinho ha commentato così in conferenza stampa

L’Italia ha portato 5 squadre in semifinale nelle coppe Europee, tra cui il Milan. Mourinho ha commentato così in conferenza stampa:

«In Italia nessuno si è fidato delle italiane, ma siamo cinque squadre in semifinale e abbiamo giocato partite a metà settimana che non ci hanno permesso di anticipare a venerdì come ha fatto il Bayer Leverkusen»