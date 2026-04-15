Moretto sorprende sul prossimo ct: «Occhio al futuro di Vincenzo Italiano». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il panorama calcistico italiano si prepara a un’estate di grandi cambiamenti. Al centro delle indiscrezioni c’è la Nazionale Italiana, attualmente guidata ad interim da Silvio Baldini, tecnico carismatico noto per la sua forte personalità e per il calcio offensivo. La ricerca di un nuovo Commissario Tecnico stabile potrebbe scatenare un vero e proprio effetto domino, capace di coinvolgere i club più prestigiosi della Serie A, incluso il Milan.

L’indiscrezione di Matteo Moretto su Vincenzo Italiano

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, intervenuto nel canale ufficiale di Fabrizio Romano, uno dei nomi caldi è quello di Vincenzo Italiano.

PAROLE – «Occhio al futuro di Vincenzo Italiano, nonostante determinate dichiarazioni di continuità sulla panchina del Bologna: ci risulta che Italiano sia molto apprezzato da diversi club importanti in Italia. Italiano ha un contratto fino al 2027 e guadagna poco più di 3 milioni euro circa a stagione e ha allungato il contratto a maggio 2025. Occhio perché Vincenzo Italiano è un nome da tenere d’occhio qualora ci dovesse essere un tetris di panchine, soprattutto in ottica Nazionale. Quindi Italiano a Bologna sì ma c’è un asterisco da tenere in considerazione: piace molto a diverse squadre in Italia»