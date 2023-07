Morata Milan, l’Atletico concede uno sconto? Il nuovo prezzo

Morata Milan, l’Atletico Madrid potrebbe concede uno sconto sul cartellino dello spagnolo: ecco il nuovo prezzo

Tra gli attaccanti seguiti con particolare attenzione dalla dirigenza del Milan c’è anche Alvaro Morata. Lo spagnolo ha da poco rinnovato il proprio contratto con l’Atletico ma potrebbe partire in estate.

Come ricorda Tuttosport, nel nuovo accordo con i Colchoneros è presente una clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro. Quello sarà il prezzo per la cessione, ma non è escluso che si possa portare via il giocatore a meno.