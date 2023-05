Morata Milan, ritorno di fiamma per l’attaccante spagnolo di proprietà dell’Atletico Madrid! Tutti gli aggiornamenti

Possibile ritorno di fiamma da parte del Milan per Alvaro Morata. I rossoneri, come è noto, sono alla ricerca di rinforzi per l’attacco della prossima stagione e lo spagnolo rappresenta un’opportunità.

L’ex numero 9 della Juve potrebbe lasciare l’Atletico Madrid in estate a un prezzo più basso rispetto al suo reale valore, soprattutto tenuto conto del suo contratto con i Colchoneros in scadenza nel 2024. A riportarlo è As.