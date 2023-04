Monza Milan U17: il grande di fair play della squadra brianzola. È successo domenica e i protagonisti sono il tecnico e i giovani calciatori

Gesti di grande sportività in Monza-Milan U17. La squadra brianzola ha siglato la rete mentre il giovane portiere rossonero era a terra, per un contrasto ricevuto prima. Dopo il fischio di ripresa, allenatore e giocatori hanno deciso di stare fermi, per permettere alla squadra rossonera di pareggiare.

Queste le parole del tecnico del Monza, Vito Lasalandra, come riportate da calciomercato.com: «È stata una decisione istintiva, che ho preso senza pensarci, con i ragazzi che erano d’accordo con me. Abbiamo ricevuto i complimenti del Dottor Galliani, che mi ha chiamato e ha detto di ringraziare i ragazzi. Dopo la partita si sono complimentati con noi anche il responsabile del settore giovanile del Milan Angelo Carbone e l’allenatore della squadra Under 17, Cristian Lantignotti. È stato bello sentire gli applausi dei genitori e della gente presente, e per fortuna siamo riusciti a conquistare una vittoria importante per noi per 3-2»