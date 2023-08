Monza Milan: in tribuna ci sono anche Pier Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Le ultime sulla sfida dell’U-Power

Questa sera il Milan scenderà in campo a Monza per la sfida valevole per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.

In tribuna c’è anche il figlio Pier Silvio, che dovrebbe tenere un discorso a fine partita, e Marta Fascina, fidanzata di Berlusconi alla prima uscita pubblica dopo la morte dell’ex presidente di Milan e Monza.