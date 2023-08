Monza Milan: la decisione di Pioli su Musah, Chukwueze e Okafor. Cosa ha scelto il tecnico in vista di questa sera

Questa sera il Milan scenderà in campo a Monza per la sfida valevole per il Trofeo Silvio Berlusconi. Sono da poco uscite le formazioni ufficiali della gara dell’U-Power Stadium.

Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha deciso di mandare in panchina tre dei nuovi acquisti: non partiranno dal primo minuto infatti Musah, Chukwueze e Okafor.