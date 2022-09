Joe Montemurro, coach della Juventus Women, ha parlato in vista del match di domani contro la Roma: le sue dichiarazioni

Joe Montemurro ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni in vista di Juventus Women-Roma:

PARTITA SCUDETTO – «Difficile a dire, siamo all’inizio del campionato e ci sono tante squadre forti. L’Inter e il Milan si sono rinforzate, sarà equilibrato. Giorno per giorno, partita per partita noi pensiamo… E’ difficile gestirla. In Australia c’erano i playoff ed era un format diverso, bisogna arrivarci e poi provare a vincere lì».