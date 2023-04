Montella: «Leao e Kvara due campioni. Su Pioli e Spalletti…». Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero alla vigilia del match con il Napoli

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore rossonero Vincenzo Montella ha parlato della sfida tra Milan e Napoli. Ecco le sue parole:

LA FAVORITA – «Non si possono fare calcoli. Non ha senso per il Milan stare chiuso in difesa. Sarà una partita decisa da un episodio, un colpo di classe»

LEAO E KVARA – «Leao ha giocate da campione vero, gli manca la continuità. È un giocatore perfetto per il calcio moderno: ha velocità e tecnica. Kvara mi ha stupito per fame e continuità»

GIROUD E OSIMHEN – «Il ritorno di Osimhen sposterà l’equilibrio, perché con lui il Napoli cambia modo di giocare. Giroud punto di riferimento? Me lo aspettavo, è un campione abituato a vincere»

SPALLETTI E PIOLI – «Spalletti sarà bravo a gestire la tensione della sua squadra, alla fine è un allenatore straordinario che ha esperienza internazionale per farlo. Milan? Bravissimo come il Napoli. La loro crescita è frutto delle scelte della società, Pioli ha aggiunto mentalità, coesione e convinzione»