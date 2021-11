Mondiali Qatar 2022: ecco il probabile inizio della prossima Serie A in merito alla competizione invernale del prossimo anno. La data

L’Europa e non solo, si prepara al prossimo mondiale che verrà. In modo inedito, come è ben risaputo, verrà disputato il prossimo inverno in Qatar, dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Questo porterà a delle variazioni nei calendari dei vari campionati, tra cui la Serie A.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la prima giornata del campionato italiano 2022/2023 potrebbe essere anticipata al 13/14 agosto. Inoltre, c’è da discutere sulla ripresa delle attività nazionali. Il boxing day potrebbe essere un’idea, inserendo un altro turno tra fine anno e inizio 2023. Sicuramente, la fine del campionato non sarà a maggio come di consueto, ma il blocco Mondiale costringerà la stagione a slittare fino a giugno.