HANNO DETTO
Mondiali 2026, per l’Italia ipotesi ripescaggio? Interviene Palmeri: «Si tratta di pura speculazione»
Mondiali 2026, per l’Italia spunta l’ipotesi ripescaggio: Tancredi Palmeri sul suo account X interviene in maniera dura
Sono passate poco più di due settimane da quel nefasto Bosnia-Italia che è costato l’eliminazione degli Azzurri che non prenderanno parte al prossimo Mondiale. Com’era ampiamento previsto in questo periodo oltre alle varie discussioni sul come rifondare il calcio italiano sono spuntate varie ipotesi di ripescaggio.
L’ultima riguarderebbe la possibilità di uno spareggio a quattro che coinvolgerebbe Italia, Danimarca e due squadre asiatiche in caso di mancata partecipazione dell’Iran. Sulla questione ha fatto chiarezza il giornalista Tancredi Palmeri su X.
IL POST – «Info sul playoff Mondiali per sostituire l’Iran: non c’é al momento nessuna fonte credibile che abbia riportato alcuna notizia in merito. Si tratta di pura speculazione. Per ora la Fifa lavora solo sull’avere l’Iran ai Mondiali, e ci proverà fino al prossimo mese».