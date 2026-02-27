Mondiali 2026, Dazn ottiene i diritti e trasmetterà tutti i match della Coppa del Mondo: i dettagli

Mondiali 2026, arriva un accordo storico per la FIFA: Dazn ottiene i diritti e trasmetterà tutti i match della coppa del Mondo

DAZN e FIFA hanno stretto un accordo senza precedenti per la trasmissione del Mondiale 2026 in Italia. La piattaforma di streaming si è assicurata l’esclusiva per la trasmissione di tutti i 104 match del torneo, che per la prima volta vedrà la partecipazione di 48 nazionali. Questa partnership consolida il legame tra le due realtà dopo l’intesa per il Mondiale per Club 2025, garantendo agli appassionati italiani una copertura totale dell’evento calcistico più importante del pianeta.

Mondiali 2026, la suddivisione dei diritti con la Rai

Nonostante l’esclusiva di DAZN sull’intero pacchetto, la Rai manterrà una presenza significativa per garantire la visione in chiaro dei momenti salienti. La TV di Stato trasmetterà infatti 35 incontri in co-esclusiva, includendo la partita inaugurale, le semifinali, la finalissima e, naturalmente, tutte le sfide che vedranno protagonista l’Italia. Questa sinergia permetterà una diffusione capillare del torneo in tutto il Paese, unendo l’innovazione dello streaming alla tradizione del servizio pubblico.

L’entusiasmo per il traguardo raggiunto è evidente nelle parole dei vertici aziendali. Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha dichiarato: «Avere tutte le partite del Mondiale solo su DAZN, in Italia, rappresenta un traguardo storico». Anche dalla FIFA arrivano conferme sulla solidità del rapporto, con il Segretario Generale Mattias Grafström che ha sottolineato: «Siamo lieti che i tifosi in Italia possano seguire ogni momento del torneo su DAZN. Questo rappresenta un ulteriore passo importante nella solida e proficua partnership tra FIFA e DAZN».